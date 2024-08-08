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Олимпиада. Украина вышла в финал гребли на байдарках-четверках среди мужчин

Олимпиада

Наши спортсмены уже сегодня будут бороться за медали

Олимпиада. Украина вышла в финал гребли на байдарках-четверках среди мужчин

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м. В этой дисциплине также принимали участие наши спортсмены в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина.

В первом полуфинальном заезде украинцы заняли четвертое место с результатом 1:20.67. Это обеспечило нашим гребцам в финале этой дисциплины.

Добавим, что решающий заезд за медали с участием нашей мужской четверки состоится 8 августа в 14:50 по киевскому времени.

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