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Олимпиада. Украина вышла в финал гребли на байдарках-четверках среди мужчин
Наши спортсмены уже сегодня будут бороться за медали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м. В этой дисциплине также принимали участие наши спортсмены в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина.
В первом полуфинальном заезде украинцы заняли четвертое место с результатом 1:20.67. Это обеспечило нашим гребцам в финале этой дисциплины.
Добавим, что решающий заезд за медали с участием нашей мужской четверки состоится 8 августа в 14:50 по киевскому времени.
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