Алина Грушина в 1/8 финала на последних секундах вырвала победу над представительницей Польши Ангелиной Лысак

Продолжаются соревнования в женской борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 57 кг сегодня имела старт Алина Грушина.

Украинка волевую победу в 1/8 финала (16:13) над уроженкой Львова, выступающей за Польшу, Ангелиной Лысак. Сначала поединок складывался очень неудачно для нашей спортсменки, где она уступала со счетом 5:13, но потом за последние полторы минуты до конца Алина Грушина провела несколько результативных действий и сумела выйти в четвертьфинал соревнований.

Теперь Алина Грушина в следующей стадии встретится с американкой Хелен Марулис.