Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алина Грушина в 1/8 финала на последних секундах вырвала победу над представительницей Польши Ангелиной Лысак
Очень тяжелый был поединок для спортсменки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в женской борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 57 кг сегодня имела старт Алина Грушина.
Украинка волевую победу в 1/8 финала (16:13) над уроженкой Львова, выступающей за Польшу, Ангелиной Лысак. Сначала поединок складывался очень неудачно для нашей спортсменки, где она уступала со счетом 5:13, но потом за последние полторы минуты до конца Алина Грушина провела несколько результативных действий и сумела выйти в четвертьфинал соревнований.
Теперь Алина Грушина в следующей стадии встретится с американкой Хелен Марулис.
Популярное сейчас
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- Заря теряет лидера, Челси берет форварда Атлетико. Главные новости за 7 августа
- Топ-3 без изменений, борьба за 4-ю строчку, Украина с тремя золотыми наградами уже 17-я. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024
- Гасперини - о Копмейнерсе: Играть он больше не будет. Аталанта чувствует себя шантажированной
- Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала