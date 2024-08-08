Вольная борьба. Василий Михайлов в первом раунде уступил борцу из Сан-Марино Майлсу Амину

Продолжаются соревнования в вольной борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 86 кг сегодня имел старт Василий Михайлов.

Украинец противостоял в 1/8 финала представителю Сан-Марино Майлсу Амину. Соперник нашего спортсмена был более активным и проводил немало результативных приемов. Наш борец пытался в конце отыграться, но в итоге Василий Михайлов уступил Майлсу Амину - 7:4.

Украинец будет иметь шанс на бронзовую медаль через утешительный раунд, если представитель Сан-Марино выйдет в финал соревнований.