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Женская борьба. Алина Грушина в четвертьфинале уступила американке Хелен Марулис
На этот раз камбэк не удался
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После тяжелого, но удачного поединка в первом раунде соревнований в женской борьбе, Алина Грушина в четвертьфинале встречалась с американкой Хелен Марулис.
Соперница провела достаточно сильный первый период, который выиграла со счетом 5:0. После перерыва в конце поединка наша спортсменка провела несколько результативных приемов, однако этого не хватило для победы. В итоге 7:4 и Хелен Маргулис шагает в полуфинал.
Добавим, что Алина Грушина еще может побороться за третье место на Олимпиаде, но для этого американка должна выйти в финал этих соревнований.
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