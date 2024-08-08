Женская борьба. Алина Грушина в четвертьфинале уступила американке Хелен Марулис

После тяжелого, но удачного поединка в первом раунде соревнований в женской борьбе, Алина Грушина в четвертьфинале встречалась с американкой Хелен Марулис.

Соперница провела достаточно сильный первый период, который выиграла со счетом 5:0. После перерыва в конце поединка наша спортсменка провела несколько результативных приемов, однако этого не хватило для победы. В итоге 7:4 и Хелен Маргулис шагает в полуфинал.

Добавим, что Алина Грушина еще может побороться за третье место на Олимпиаде, но для этого американка должна выйти в финал этих соревнований.