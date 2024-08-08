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В финале по гребле на байдарках-четверках украинские спортсмены заняли четвертое место
Нашим спортсменам не хватило дистанции до медали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялись финальные заезды в гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м. За медали в этой дисциплине также боролся наш квартет в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина.
Наши гребцы в решающем заезде заняли четвертое место с результатом 1:21.01. Они отстали от призового третьего места почти на секунду.
Олимпийскими чемпионами стала сборная Германии (1:19.80). Австралийская четверка заняла второе место (1:19.84). Бронзовыми призерами стали испанские гребцы, финишировав со временем 1:20.05.
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