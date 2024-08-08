Скалолазка Казбекова о своем выступлении на Олимпиаде: Для меня это как рестарт, потому что в первый день было трудно

Сегодня состоялась вторая часть полуфинала по многоборью у скалолазок в дисциплине "трудность". Украинка Елизавета Казбекова добыла 45.1 очков на последнем этапе, что в итоге ей принесло 84.6 очка. Этого ей не хватило для попадания в финал, где будут соревноваться восьмерка лучших (наша спортсменка заняла 15-е место). В интервью Суспільне Спорт поделилась впечатлениями от соревнований на Олимпиаде.

"Я горжусь собой. Очень насладилась [во время трудности]. Для меня это как рестарт, потому что в первый день было трудно. А [во время трудности] выступала с улыбкой и была счастлива. Впечатления от Олимпиады? Магические, такая атмосфера, столько людей. Очень много энергии. Это только начало. Готовиться дальше, у меня еще чемпионат Европы в этом году. И уже планирую на [Олимпиаду] в Лос-Анджелесе. Сейчас всем сложно из-за войны. Если бы у нас была большая инфраструктура для скалолазания, больше спонсоров в федерации, чтобы они могли приглашать тренеров, поднимать уровень скалолазания, не только любительского, но и профессионального, то в Украине были бы хорошие шансы. Потому что наши люди, они талантливые, они с характером, все то, что нужно спортсменам. У нас есть будущее и очень хорошее. Даже сейчас у нас есть девочки, которые хорошо лезут и попадают в полуфинал на Кубках мира", - заявила Елизавета Казбекова.

Добавим, что Олимпиада-2024 продлится до 11 августа включительно.