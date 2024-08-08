Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Современное пятиборье. После квалификации по фехтованию Товкай идет вторым, а Чекан занимает 25-ю строчку
Это было только начало
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпиаде-2024 стартовали соревнования по современному пятиборью. 36 лучших спортсменов мира сегодня должны были соревноваться в квалификационном раунде по фехтованию.
Среди участников были двое украинцев: Александр Товкай и Владислав Чекан. По итогам квалификации, Товкай занимает второе место с 245 очками: украинец одержал 24 победы и 11 поражений в этой дисциплине. Владислав Чекан находится на 25-й позиции, имея в своем активе 200 очков (15 побед и 20 поражений).
Уже 9 августа продолжатся соревнования по современному пятиборью. Спортсменов завтра ожидают полуфиналы по верховой езде, фехтованию, плаванию и лазер-рану.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- Олимпиада-2024. День 13. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
- Трабзонспор предложил Динамо 4,5+1 млн евро за Шапаренко
- ВСУ уничтожили за сутки 1140 оккупантов, самолет и вертолет - Генштаб