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Современное пятиборье. После квалификации по фехтованию Товкай идет вторым, а Чекан занимает 25-ю строчку

Олимпиада

Это было только начало

Современное пятиборье. После квалификации по фехтованию Товкай идет вторым, а Чекан занимает 25-ю строчку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

На Олимпиаде-2024 стартовали соревнования по современному пятиборью. 36 лучших спортсменов мира сегодня должны были соревноваться в квалификационном раунде по фехтованию.

Среди участников были двое украинцев: Александр Товкай и Владислав Чекан. По итогам квалификации, Товкай занимает второе место с 245 очками: украинец одержал 24 победы и 11 поражений в этой дисциплине. Владислав Чекан находится на 25-й позиции, имея в своем активе 200 очков (15 побед и 20 поражений).

Уже 9 августа продолжатся соревнования по современному пятиборью. Спортсменов завтра ожидают полуфиналы по верховой езде, фехтованию, плаванию и лазер-рану.

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