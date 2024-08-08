Камила Конотоп получила повреждение на Олимпиаде-2024

Камила Конотоп получила повреждение во время Олимпиады-2024 в тяжелой атлетике.

Украинка выполнила успешную попытку на 104 кг в рывке, но потом не смогла выполнить ни одну из двух попыток на 106 кг.

Конотоп продолжила соревнования. После первого вида тяжелой атлетики она идет пятой. Камила вышла на первую попытку в толчке - и удачно выполнила попытку на 123 кг.

Украинка уже гарантированно финиширует в топ-8 лучших.