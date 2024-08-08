  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Камила Конотоп получила повреждение на Олимпиаде-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камила Конотоп получила повреждение на Олимпиаде-2024

Олимпиада

Украинка показала хороший результат

Камила Конотоп получила повреждение на Олимпиаде-2024

фото - dinamo.kharkiv.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Камила Конотоп получила повреждение во время Олимпиады-2024 в тяжелой атлетике.

Украинка выполнила успешную попытку на 104 кг в рывке, но потом не смогла выполнить ни одну из двух попыток на 106 кг.

Конотоп продолжила соревнования. После первого вида тяжелой атлетики она идет пятой. Камила вышла на первую попытку в толчке - и удачно выполнила попытку на 123 кг.

Украинка уже гарантированно финиширует в топ-8 лучших.

По теме
yellow-arrow
Современное пятиборье. После квалификации по фехтованию Товкай идет вторым, а Чекан занимает 25-ю строчку
yellow-arrow
Скалолазка Казбекова о своем выступлении на Олимпиаде: Для меня это как рестарт, потому что в первый день было трудно
yellow-arrow
В финале по гребле на байдарках-четверках украинские спортсмены заняли четвертое место
Олимпиада Олимпиада-2024 Камила Конотоп
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости