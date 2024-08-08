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Названы призовые спортсменов из Гонконга за золото ОИ

Олимпиада

Солидная сумма

Названы призовые спортсменов из Гонконга за золото ОИ

фото из свободных источников

Новина українською

Стало известно, сколько получат спортсмены из Гонконга за призовые и победные места на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Boston Globe.

Гонконгские медалисты Олимпийских игр получат $ 768 тыс. за золотую медаль, $ 384 тыс. за серебряную медаль и $ 192 тыс. за бронзовую медаль. Награды суммируются, и за каждую новую медаль будет новая выплата для спортсмена.

На данный момент Гонконг занимает 24-е место в медальном зачёте. На счету команды две золотые и две бронзовые медали Игр в Париже.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.

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Источник:
bostonglobe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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