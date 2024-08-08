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Названы призовые спортсменов из Гонконга за золото ОИ
Солидная сумма
фото из свободных источников
Стало известно, сколько получат спортсмены из Гонконга за призовые и победные места на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Boston Globe.
Гонконгские медалисты Олимпийских игр получат $ 768 тыс. за золотую медаль, $ 384 тыс. за серебряную медаль и $ 192 тыс. за бронзовую медаль. Награды суммируются, и за каждую новую медаль будет новая выплата для спортсмена.
На данный момент Гонконг занимает 24-е место в медальном зачёте. На счету команды две золотые и две бронзовые медали Игр в Париже.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.
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