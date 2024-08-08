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Камила Конотоп заняла седьмое место в финале Олимпиады-2024 в тяжелой атлетике
Украинка по ходу соревнований получила травму
Фото: Getty Images
Украинка Камила Конотоп закончила финал Олимпиады-2024 в тяжелой атлетике на седьмом месте. Спортсменка получила повреждение. На Олимпийских играх Конотоп выступала во второй раз. На предыдущих Играх в Токио тяжелоатлетка заняла пятое место: взяла вес 94 кг в рывке и 112 - в толчке.
На этот же раз Конотоп заявила вес 105 кг, а затем снизила его на 104 кг. На второй попытке Камила сразу же бросила штангу - почувствовала боль в задней поверхности бедра. По итогам рывка украинка шла пятой, на второй попытке проблемы Конотоп вернулись и она не смогла выполнить попытку.
Тяжелая атлетика. 59 кг, финал
1. Ло Шифан (Китай) - 241 кг
2. Мод Шаррон (Канада) - 236 кг
3. Ко Син Чунь (Китайский Тайбэй) - 235 кг
...
7. Камила Конотоп (Украина) - 227 кг
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