Сборная Марокко завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх, обыграв египтян

В борьбе за третье место на Олимпийских играх сборная Марокко победила Египет со счетом 0:6.

Первый гол марокканцы забили на 23-й минуте поединка, а вскоре удвоили свое преимущество. Команды ушли на перерыв со счетом 0:2.

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В начале второго тайма сборная Марокко закрепила свою победу, забив еще четыре мяча египтянам.

Египет - Марокко 0:6

Голы: Эззальзули (23), Рахими (26, 64), Эль-Ханнус (51), Накач (73), Хакими (87)