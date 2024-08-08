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Сборная Марокко завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх, обыграв египтян
Марокканцы разгромили сборную Египта
Getty Images/Global Images Ukraine
В борьбе за третье место на Олимпийских играх сборная Марокко победила Египет со счетом 0:6.
Первый гол марокканцы забили на 23-й минуте поединка, а вскоре удвоили свое преимущество. Команды ушли на перерыв со счетом 0:2.
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В начале второго тайма сборная Марокко закрепила свою победу, забив еще четыре мяча египтянам.
Египет - Марокко 0:6
Голы: Эззальзули (23), Рахими (26, 64), Эль-Ханнус (51), Накач (73), Хакими (87)
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Prach13 (Дрогобич)
08.08.2024 в 20:19
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