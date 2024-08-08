  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Формула-1 обсуждает проведение Гран-при в Руанде
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 обсуждает проведение Гран-при в Руанде

Олимпиада

Уже в сентябре начнуться переговоры

Формула-1 обсуждает проведение Гран-при в Руанде

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что в сентябре пройдут переговоры с представителями Руанды о проведении Гран-при в Африке. В этом году представители Совета по развитию Руанды посетили Гран-при Монако, чтобы встретиться с ФИА.

"Они серьёзно настроены. Они представили хороший план, и на самом деле у нас с ними встреча в конце сентября. Речь идёт о постоянной трассе. Мы хотим прийти в Африку, но нам нужны подходящие инвестиции и правильный стратегический план.

Нам нужно выбрать подходящий момент, а также убедиться, что в этой стране, в этом регионе, на этом континенте нас правильно примут, потому что, конечно, у них есть другие приоритеты. Нам нужно всегда быть очень осторожными, чтобы сделать правильный выбор", — приводит слова Доменикали Autosport.

По теме
yellow-arrow
Жан Беленюк стал обладателем бронзы Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе
yellow-arrow
Парвиз Насибов - серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже
yellow-arrow
Василий Михайлов покидает Олимпиаду-2024
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости