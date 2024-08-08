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Таисия Онофрийчук вышла в финал Олимпиады-2024 в художественной гимнастике
В личном многоборье юная спортсменка показала отличный результат
Фото: Yahoo
16-летняя Таисия Онофрийчук вышла в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье в художественной гимнастике.
За все четыре упражнения она получила оценку 135.750, отдав Софии Рафаэлли 3.350 баллов в борьбе за лидерство.
Напомним, что финал личного многоборья на Олимпиаде-2024 состоится в пятницу, 9 августа.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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