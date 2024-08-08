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Василий Михайлов покидает Олимпиаду-2024

Олимпиада

Украинец остановился в 1/8 финала

Василий Михайлов покидает Олимпиаду-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Василий Михайлов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в борьбе. Его соперник, Майлс Амин, не сумел выйти в финал соревнований, а значит украинец вылетел в 1/8 финала.

Напомним, что для Михайлова эта Олимпиада стала второй в его карьере.

На прошлых Играх в Токио украинец выступал в весовой категории до 74 кг, а в Париже поднялся до 86 кг.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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