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Василий Михайлов покидает Олимпиаду-2024
Украинец остановился в 1/8 финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Василий Михайлов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в борьбе. Его соперник, Майлс Амин, не сумел выйти в финал соревнований, а значит украинец вылетел в 1/8 финала.
Напомним, что для Михайлова эта Олимпиада стала второй в его карьере.
На прошлых Играх в Токио украинец выступал в весовой категории до 74 кг, а в Париже поднялся до 86 кг.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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