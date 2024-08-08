Парвиз Насибов - серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов принес Украине третье "серебро" на Олимпийских играх-2024 в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке он уступил иранскому чемпиону Азии-2024 Саиду Эсмаили.

Насибов неплохо стартовал и заработал себе уверенное преимущество 3:0 после трех минут. Во втором периоде Эсмаили сократил отставание до одного балла, и в итоге сравнял счет.

В итоге схватка завершилась победой иранца с минимальным счетом - 6:5.