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Парвиз Насибов - серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже

Олимпиада

Борец принес ещё одну медаль для Украины

Парвиз Насибов - серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов принес Украине третье "серебро" на Олимпийских играх-2024 в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке он уступил иранскому чемпиону Азии-2024 Саиду Эсмаили.

Насибов неплохо стартовал и заработал себе уверенное преимущество 3:0 после трех минут. Во втором периоде Эсмаили сократил отставание до одного балла, и в итоге сравнял счет.

В итоге схватка завершилась победой иранца с минимальным счетом - 6:5.

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