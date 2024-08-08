Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Парвиз Насибов - серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже
Борец принес ещё одну медаль для Украины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов принес Украине третье "серебро" на Олимпийских играх-2024 в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке он уступил иранскому чемпиону Азии-2024 Саиду Эсмаили.
Насибов неплохо стартовал и заработал себе уверенное преимущество 3:0 после трех минут. Во втором периоде Эсмаили сократил отставание до одного балла, и в итоге сравнял счет.
В итоге схватка завершилась победой иранца с минимальным счетом - 6:5.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.08.2024
- Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Алина Грушина в 1/8 финала на последних секундах вырвала победу над представительницей Польши Ангелиной Лысак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн