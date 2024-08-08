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Жан Беленюк стал обладателем бронзы Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе
Украинский борец одержал уверенную победу
Фото: Getty Images
Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр-2024 в греко-римской борьбе. В весовой категории до 87 кг он одолел Аркадиуша Кулинича из Польши - 3:1.
Стоит отметить, что для Беленюка эта награда стала третьей на Олимпиаде.
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Напомним, что Жан является чемпионом и серебряным призером Европейских игр (2019, 2015) и бронзовым призером Универсиады 2013.
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