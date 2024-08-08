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Жан Беленюк завершит карьеру по окончании Олимпиады-2024

Олимпиада

Борец взял бронзовую награду

Жан Беленюк завершит карьеру по окончании Олимпиады-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жан Беленюк снял борцовки после победы в бронзовом финале Олимпиады-2024.

Таким образом Беленюк показал, что завершает спортивную карьеру.

Жан снял борцовки и после того станцевал победный гопак на Олимпийских играх в Париже.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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