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Жан Беленюк завершит карьеру по окончании Олимпиады-2024
Борец взял бронзовую награду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жан Беленюк снял борцовки после победы в бронзовом финале Олимпиады-2024.
Таким образом Беленюк показал, что завершает спортивную карьеру.
Жан снял борцовки и после того станцевал победный гопак на Олимпийских играх в Париже.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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