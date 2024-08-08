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Монреаль. Кеи Нисикори одержал сенсационную победу над Стефаносом Циципасом

Олимпиада

Сейчас теннисист занимает 576-ю строчку рейтинга

Монреаль. Кеи Нисикори одержал сенсационную победу над Стефаносом Циципасом

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира 34-летний японский теннисист Кей Нисикори вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада).

Монреаль. Второй круг

Кей Нисикори — Стефанос Циципас 6:4, 6:4

В матче второго круга Нисикори, в данный момент занимающий 576-ю строчку рейтинга ATP, неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

Встреча Нисикори с Циципасом продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Кей два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Нисикори сразится с победителем матча Уго Умбер — Нуну Боржеш.

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Кеи Нисикори
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