День 13-й олимпийский. Украина. Горький привкус серебра, Беленюк завершил карьеру с бронзой, деревянная медаль на воде

13-й полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 подарил нам новые медальные достижения. Кроме того, медалей могло быть больше, но в гребле на байдарке-четверке оказались в шаге от пьедестала.

В греко-римской борьбе имели приятный день с небольшим неприятным осадком. В весовой категории до 67 кг Парвиз Насибов второй раз в своей карьере соревновался в финале Олимпиады. Наш спортсмен снова встречался с иранцем: на этот раз это был Саид Эсмаили. Парвиз первый период оставил за собой, однако иранец активизировался после перерыва и провел несколько результативных действий, которые в итоге привели его к победе. Насибов, несмотря на проблемы с глазом, очень достойно боролся против Саида Эсмаили, но на этот раз украинцу немного не хватило до заветного золота. Неприятное поражение, однако Парвиз в очередной раз продемонстрировал, что он никогда не сдается, борется до конца и именно такие люди достигают успехов на самом высоком уровне.

Жан Беленюк в поединке за бронзу весовой категории до 87 кг встречался с поляком Аркадиуша Кулинича. Наш опытный спортсмен уверенно провел свой поединок и ему хватило одного приема, чтобы победить своего соперника. Все же Жан Беленюк с приятными эмоциями завершил свою карьеру и из Парижа он повезет в Украину бронзу. После серебра в Рио-2016 и золота в Токио-2020 украинец теперь имеет полный комплект наград. И приятнее всего было наблюдать, когда Беленюка под аплодисменты провожали с ковра... Действительно Великий спортсмен!

Также в женской и вольной борьбе сегодня имели старты Алина Грушина и Василий Михайлов. Украинка после очень тяжелой победы в 1/8 финала над полькой Ангелиной Лысак, в следующей стадии соревнований без шансов уступила американке Хелен Марулис. Василий Михайлов уже в первом раунде не сумел победить представителя Сан-Марино Майлса Амина. Были надежды на то, что наши спортсмены продолжат борьбу за медали в утешительном раунде, однако их обидчики проиграли полуфинальные схватки, а это означает, что для Грушиной и Михалова соревнования на Олимпиаде уже завершились.

Наши гребцы (Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семикин, Игорь Трунов) в финале на байдарке-четверке на дистанции 500 м остановились в шаге от подиума. Им не хватило около одной секунды, чтобы занять третье место в этом заезде. Наш квартет был с самого начала достаточно далеким от пьедестала, однако на последних сотнях метров они очень хорошо добавили, но этого не хватило для медали. Неприятное поражение, хотя и стоит отметить, что для этой четверки спортсменов это был первый финал на Олимпиаде.

Наши спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок пробились в полуфинал на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Обе каноистки это сделали со второй попытки в четвертьфинале, уверенно победив в собственных заездах. Стоит отметить, что накануне соревнований международная федерация каноэ (ICF) запретила выступать Рыбачок с собственной лодкой, где присутствовала надпись "Я - украинка". Наша спортсменка отметила, что организация поступила правильно, учитывая правила, которые прописаны. Впрочем, ICF задолго до одиночных соревнований знала о том, что у нашей спортсменки есть самая такая лодка и они могли проинформировать/предупредить украинскую сторону заранее, а не за день до старта. Людмила Лузан привезла с собой несколько лодок и она поделилась ими с Анастасией во время стартов. Самое важное, что этот инцидент никак не сказался на результатах наших каноисток.

Скалолазка Евгения Казбекова после первой части полуфинала в боулдеринге, вторую часть имела в "трудности". Спортсменка имела лишь одну попытку для преодоления трассы, где максимум можно было набрать 100 очков. Впрочем, украинка сумела набрать 45.1 очков в этой дисциплине. С общей суммой в 84.6 очков Казбекова заняла 15-е место в полуфинале и не смогла отобраться в финал, где будут соревноваться восьмерка лучших скалолазок. Что ж, украинка себя очень хорошо показала на таком уровне и надеемся, что в будущем ее результаты улучшатся.

Камила Конотоп сегодня соревновалась в финале по тяжелой атлетике в весе до 59 кг. Спортсменка во время соревнований получила травму - во время рывка услышала боль в задней поверхности бедра. Это повлияло на ее дальнейшие выступления, поскольку ей приходилось менять стартовый вес на втором этапе. В рывке украинка смогла взять вес 104 кг, а в толчке 123. В итоге с 227 кг Камила Конотоп заняла седьмое место (до бронзы не хватило 8 кг) и на этом наше участие в этом виде спорта завершено.

В художественной гимнастике Таисия Онофрийчук примет участие в финале по личному многоборью. В квалификации украинка получила 135.750 баллов за выполнение упражнений с мячом, обручем, булавой и лентой. Это позволило Онофрийчук занять четвертое место и уже 9 августа она поборется за олимпийские медали.

Также начались соревнования в современном пятиборье у мужчин и женщин. Стартовали они с квалификации в фехтовании, где каждый спортсмен должен был пройти через 35 схваток. У мужчин лучшим из наших сейчас является Александр Товкай, который занимает второе место с 245 очками: украинец одержал 24 победы и 11 поражений. Владислав Чекан находится на 25-й позиции, имея в своем активе 200 очков (15 побед и 20 поражений). У женщин Валерия Пермикина после квалификации занимает 28-ю позицию, имея в своем активе 200 очков (15 побед и 20 поражений). Соревнования в пятиборье продлятся до 11 августа включительно.