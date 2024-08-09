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Олимпиада-2024. День 14. Расписание соревнований и выступлений украинцев в пятницу

Олимпиада
Обновлено

Олимпийские игры-2024, День 14

Олимпиада-2024. День 14. Расписание соревнований и выступлений украинцев в пятницу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

9 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 17 украинцев, из которых немалая часть будет бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят каноистки Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, борцы Ирина Коляденко и Александр Хоцяновский, прыгун в воду Алексей Середу, представительницы в брейкинге Екатерина Павленко, Анна Пономаренко и другие.

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Вашему вниманию расписание соревнований на 9 августа (с участием украинцев):

11:00. Прыжки в воду. Алексей Середа: прыжки с 10-метровой вышки, одиночный турнир, квалификация

11:00. Художественная гимнастика. Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета, Кира Ширикина: групповое многоборье, квалификация, первая часть

11:40. Гребля на байдарках и каноэ. Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок: каноэ-двойка, 500 м, полуфинал

12:16. Художественная гимнастика. Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета, Кира Ширикина: групповое многоборье, квалификация, вторая часть

12:30. Борьба. Ирина Коляденко: вольная борьба, до 62 кг, 1/8 финала

12:30. Борьба. Александр Хоцяновский: вольная борьба, свыше 125 кг, 1/8 финала

13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-двойка, 500 м, финал

15:30. Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук: личное многоборье, финал

17:00. Брейкинг. Екатерина Павленко, Анна Пономаренко: групповой раунд

18:40. Современное пятиборье. Александр Товкай, Владислав Чекан: фехтовальный раунд

19:35. Борьба. Мужчины, вольная борьба, свыше 125 кг, полуфинал

19:55. Борьба. Женщины, вольная борьба, до 62 кг, полуфинал

20:30. Артистическое плавание. Марина Алексиива, Владислава Алексиива: дуэт, техническая программа

22:15. Брейкинг. Женщины, финал

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