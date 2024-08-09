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Насибов: Впереди четыре года, сделаю все возможное, чтобы приехать в Лос-Анджелес и обменять два серебра на одно золото

Олимпиада

Борец снова остановился в шаге от главной медали Олимпиады

Насибов: Впереди четыре года, сделаю все возможное, чтобы приехать в Лос-Анджелес и обменять два серебра на одно золото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера Парвиз Насибов во второй раз в своей карьере боролся в финале Олимпийских игр. Как и в прошлый раз в Токио, ему противостоял иранец, только в Париже это был Саид Эсмаили. Наш борец был очень близок к победе (5:6), однако результативные действия во втором периоде принесли ему звание олимпийского чемпиона, а Насибов снова был вынужден довольствоваться серебром. В интервью Суспільне Спорт украинский спортсмен сказал, что не собирается останавливаться на достигнутом.

"Прежде всего хочу сказать, что это благодаря нашим воинам, которые защищают страну. Я хотел бы поздравить их словами благодарности. Если бы не они, то ни меня, ни этой медали не было бы. Это борьба, здесь бывает все. Наверное, не выполнил настройку тренера и как-то проспал. Поэтому ошибок много, но есть куда расти - это самое главное. Конечно, есть разочарование, потому что я ехал сюда за золотой медалью. У меня была мечта - она и остается. Впереди четыре года, сделаю все возможное, чтобы приехать в Лос-Анджелес и обменять два серебра на одно золото. У меня была мечта победить и сделать [сыну] этот подарок, ему скоро будет три месяца. Попробую сделать это в Лос-Анджелесе, чтобы реализовать мечту свою и моей семьи. Стране большой привет. Делю медаль с моим сыном, с Украиной, всеми друзьями и братьями. А для меня сейчас каждый человек, каждый военный - это мои друг и брат. Делюсь с вами этой медалью. Слава Украине, Украина - вперед", - заявил Парвиз Насибов.

Напомним, что кроме серебряных наград Олимпийских игр в Токио и Париже, Парвиз Насибов также бронзовым призером чемпионатов Европы по греко-римской борьбе в 2023 и 2024 гг.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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