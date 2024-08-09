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Олимпиада. Дуэт Лузан-Рыбачок будут соревноваться в финале по гребле на каноэ-двойке

Олимпиада

Украинки уже сегодня будут бороться за медали

Олимпиада. Дуэт Лузан-Рыбачок будут соревноваться в финале по гребле на каноэ-двойке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. В полуфинале принимали участие наши спортсменки в составе Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок.

Во втором заезде украинский дуэт завершил гонку третьим с результатом 1:55.62. Таким образом, наши спортсменки будут соревноваться в финале этой дисциплины.

Добавим, что решающий заезд с участием Лузан и Рыбачок состоится 9 августа в 13:40 по киевскому времени.

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