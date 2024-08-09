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Олимпиада. Дуэт Лузан-Рыбачок будут соревноваться в финале по гребле на каноэ-двойке
Украинки уже сегодня будут бороться за медали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. В полуфинале принимали участие наши спортсменки в составе Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок.
Во втором заезде украинский дуэт завершил гонку третьим с результатом 1:55.62. Таким образом, наши спортсменки будут соревноваться в финале этой дисциплины.
Добавим, что решающий заезд с участием Лузан и Рыбачок состоится 9 августа в 13:40 по киевскому времени.
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