Олимпиада. Дуэт Лузан-Рыбачок будут соревноваться в финале по гребле на каноэ-двойке

Продолжаются соревнования в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. В полуфинале принимали участие наши спортсменки в составе Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок.

Во втором заезде украинский дуэт завершил гонку третьим с результатом 1:55.62. Таким образом, наши спортсменки будут соревноваться в финале этой дисциплины.

Добавим, что решающий заезд с участием Лузан и Рыбачок состоится 9 августа в 13:40 по киевскому времени.