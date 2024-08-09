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Художественная гимнастика. Украинская команда вышла в финал по групповому многоборью

Олимпиада

Наши спортсменки очень хорошо провели квалификацию

Художественная гимнастика. Украинская команда вышла в финал по групповому многоборью

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024. Сегодня проходит квалификация в групповом многоборье, где Украину представляли Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета, Кира Ширикина.

Наши гимнастки в первой части предварительного раунда выполняла упражнения с пятью обручами. От судей за свое выступление украинки получили 35.450 баллов, что позволило им занять шестое место. Во второй часть квалификации наши гимнастки выполняли упражнения с тремя лентами и двумя мячами, за которые получили 33.500 баллов. В итоге украинки с 68.950 баллами заняли второе место и этого хватило для попадания в финал соревнований.

Добавим, что финальное выступление с участием наших гимнасток состоится 10 августа в 15:00 по киевскому времени.

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