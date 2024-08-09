  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада. Прыжки в воду. Алексей Середа пробился в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада. Прыжки в воду. Алексей Середа пробился в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки

Олимпиада

Украинец продолжит свои выступления в Париже

Олимпиада. Прыжки в воду. Алексей Середа пробился в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в прыжках в воду на Играх-2024. В квалификационном раунде прыжков с 10-метровой вышки среди мужчин также принимал участие Алексей Середа.

По итогам этого этапа первые 18 спортсменов отбирались в полуфинал. Алексей Середа после первых трех попыток находился на первой позиции, а последние три попытки он провел менее удачно, но этого хватило для попадания в следующую стадию соревнований. В итоге наш спортсмен занял пятое место, получив от судей 479.45 баллов и продолжит свое участие на этой Олимпиаде.

Добавим, что полуфинал и розыгрыш медалей в этой дисциплине состоится уже завтра, 10 августа.

По теме
yellow-arrow
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли серебро по гребле на каноэ-двойке
yellow-arrow
Художественная гимнастика. Украинская команда вышла в финал по групповому многоборью
yellow-arrow
Вольная борьба. Александр Хоцянивский в первом раунде досрочно уступил грузинскому борцу
Олимпиада прыжки в воду Олимпиада-2024 Алексей Середа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости