Олимпиада. Прыжки в воду. Алексей Середа пробился в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки

Продолжаются соревнования в прыжках в воду на Играх-2024. В квалификационном раунде прыжков с 10-метровой вышки среди мужчин также принимал участие Алексей Середа.

По итогам этого этапа первые 18 спортсменов отбирались в полуфинал. Алексей Середа после первых трех попыток находился на первой позиции, а последние три попытки он провел менее удачно, но этого хватило для попадания в следующую стадию соревнований. В итоге наш спортсмен занял пятое место, получив от судей 479.45 баллов и продолжит свое участие на этой Олимпиаде.

Добавим, что полуфинал и розыгрыш медалей в этой дисциплине состоится уже завтра, 10 августа.