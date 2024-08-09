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Олимпиада. Прыжки в воду. Алексей Середа пробился в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки
Украинец продолжит свои выступления в Париже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в прыжках в воду на Играх-2024. В квалификационном раунде прыжков с 10-метровой вышки среди мужчин также принимал участие Алексей Середа.
По итогам этого этапа первые 18 спортсменов отбирались в полуфинал. Алексей Середа после первых трех попыток находился на первой позиции, а последние три попытки он провел менее удачно, но этого хватило для попадания в следующую стадию соревнований. В итоге наш спортсмен занял пятое место, получив от судей 479.45 баллов и продолжит свое участие на этой Олимпиаде.
Добавим, что полуфинал и розыгрыш медалей в этой дисциплине состоится уже завтра, 10 августа.
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