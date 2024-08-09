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Женская борьба. Ирина Коляденко в 1/8 финала победила монгольскую спортсменку в 1/8 финала

Олимпиада

Тяжело складывался поединок для нашей спортсменки

Женская борьба. Ирина Коляденко в 1/8 финала победила монгольскую спортсменку в 1/8 финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в женской борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 62 кг сегодня имела старт Ирина Коляденко.

Украинка одержала волевую победу в 1/8 финала (8:7) над представительницей Монголии Орхон Пуревдорж. Первый период остался за соперницей, которая провела несколько результативных действий (4:0). После перерыва украинка резко активизировалась и провела несколько удачных приемов. Концовку активно провела Орхон Пуревдорж, но ей не хватило сил победить нашу спортсменку, которая вышла в четвертьфинал соревнований.

Теперь Ирина Коляденко в следующей стадии встретится с болгаркой Бильяной Дудовой.

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