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Олимпиада. Легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Выдающийся результат для американки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся финальный забег на 400 метров с барьерами у женщин. Американка Сидни Маклафлин-Леврон одержала уверенную победу, финишировав со временем 50.37 секунд. Легкоатлетка этим результатом обновила мировой рекорд, установленный ею полтора месяца назад на национальном первенстве в Юджине (50.65 секунд).
"Приятно видеть, как наш вид спорта продолжает развиваться, как люди хотят смотреть бег на 400 метров с барьерами, это удивительно. В этом году я приложила много усилий. Я знала, что это будет тяжелый забег. Удивительная конкуренция на протяжении всего забега. Благодарна, что праздную свой 25-й день рождения таким образом. Вся моя семья здесь. Мы будем праздновать, наслаждаться этим временем и готовиться к эстафете", - заявила Сидни Маклафлин-Леврон после победы.
Добавим, что американка теперь имеет три золотые олимпийские награды. Ранее на Играх-2020 в Токио она выигрывала бег на 400 метров с барьерами и эстафету 4х400 метров со сборной США.
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