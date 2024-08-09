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Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли серебро по гребле на каноэ-двойке

Олимпиада
Обновлено

Прекрасная гонка и еще одна медаль у нас в активе

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли серебро по гребле на каноэ-двойке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

После удачного выступления в 1/2 финала, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок сегодня соревновались в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 м.

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В решающем заезде украинский дуэт завоевал серебро с результатом 1:54.30. Наши каноистки на 0.4 секунды опередили канадских спортсменок Слоан Маккензи/Кети Венсан (1:54.34), которые заняли третье место. Золото и новый олимпийский рекорд установили китайские каноистки Сюй Шисяо/Сунь Мэня - 1:52.81. Стоит отметить, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок также имеют шансы завоевать медали в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Напомним, что украинские каноистки ранее становились серебряными призерами на каноэ-двойке Олимпийских игр-2020 в Токио.

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Олимпиада Олимпиада-2024 гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан
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Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
09.08.2024 в 14:50
У нас найгарніші і найкращі дівчата,рівнихім не має!
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Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
09.08.2024 в 14:50
У нас найгарніші і найкращі дівчата,рівнихім не має!
Ответить
0
0

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