Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли серебро по гребле на каноэ-двойке

После удачного выступления в 1/2 финала, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок сегодня соревновались в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 м.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В решающем заезде украинский дуэт завоевал серебро с результатом 1:54.30. Наши каноистки на 0.4 секунды опередили канадских спортсменок Слоан Маккензи/Кети Венсан (1:54.34), которые заняли третье место. Золото и новый олимпийский рекорд установили китайские каноистки Сюй Шисяо/Сунь Мэня - 1:52.81. Стоит отметить, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок также имеют шансы завоевать медали в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Напомним, что украинские каноистки ранее становились серебряными призерами на каноэ-двойке Олимпийских игр-2020 в Токио.