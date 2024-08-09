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Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли серебро по гребле на каноэ-двойке
Прекрасная гонка и еще одна медаль у нас в активе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После удачного выступления в 1/2 финала, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок сегодня соревновались в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 м.
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В решающем заезде украинский дуэт завоевал серебро с результатом 1:54.30. Наши каноистки на 0.4 секунды опередили канадских спортсменок Слоан Маккензи/Кети Венсан (1:54.34), которые заняли третье место. Золото и новый олимпийский рекорд установили китайские каноистки Сюй Шисяо/Сунь Мэня - 1:52.81. Стоит отметить, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок также имеют шансы завоевать медали в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
Напомним, что украинские каноистки ранее становились серебряными призерами на каноэ-двойке Олимпийских игр-2020 в Токио.
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