  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Вольная борьба. Александр Хоцянивский в первом раунде досрочно уступил грузинскому борцу
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольная борьба. Александр Хоцянивский в первом раунде досрочно уступил грузинскому борцу

Олимпиада

Украинец не сумел спасти схватку

Вольная борьба. Александр Хоцянивский в первом раунде досрочно уступил грузинскому борцу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в вольной борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 125 кг сегодня имел старт Александр Хоцянивский.

Украинец противостоял в 1/8 финала грузину Гено Петриашвили. Соперник нашего спортсмена был очень активным во втором периоде, когда сумел провести несколько накатов. Ближе к концу схватки Хоцянивский пытался спасти результат, но Петриашвили провел удачную контратаку, что принесло ему досрочную победу (0:11).

Украинец будет иметь шанс на бронзовую медаль через утешительный раунд, если Гено Петриашвили выйдет в финал соревнований.

По теме
yellow-arrow
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли серебро по гребле на каноэ-двойке
yellow-arrow
Художественная гимнастика. Украинская команда вышла в финал по групповому многоборью
yellow-arrow
Олимпиада. Прыжки в воду. Алексей Середа пробился в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки
Олимпиада вольная борьба Александр Хоцянивский Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости