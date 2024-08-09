Вольная борьба. Александр Хоцянивский в первом раунде досрочно уступил грузинскому борцу

Продолжаются соревнования в вольной борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 125 кг сегодня имел старт Александр Хоцянивский.

Украинец противостоял в 1/8 финала грузину Гено Петриашвили. Соперник нашего спортсмена был очень активным во втором периоде, когда сумел провести несколько накатов. Ближе к концу схватки Хоцянивский пытался спасти результат, но Петриашвили провел удачную контратаку, что принесло ему досрочную победу (0:11).

Украинец будет иметь шанс на бронзовую медаль через утешительный раунд, если Гено Петриашвили выйдет в финал соревнований.