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Вольная борьба. Александр Хоцянивский в первом раунде досрочно уступил грузинскому борцу
Украинец не сумел спасти схватку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в вольной борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 125 кг сегодня имел старт Александр Хоцянивский.
Украинец противостоял в 1/8 финала грузину Гено Петриашвили. Соперник нашего спортсмена был очень активным во втором периоде, когда сумел провести несколько накатов. Ближе к концу схватки Хоцянивский пытался спасти результат, но Петриашвили провел удачную контратаку, что принесло ему досрочную победу (0:11).
Украинец будет иметь шанс на бронзовую медаль через утешительный раунд, если Гено Петриашвили выйдет в финал соревнований.
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