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Ирина Коляденко вышла в полуфинал по женской борьбе

Олимпиада
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Нелегкой была схватка у нашей спортсменки

Ирина Коляденко вышла в полуфинал по женской борьбе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

После победы в 1/8 финала над Орхон Пуревдорж, Ирину Коляденко в четвертьфинале ждала встреча с болгаркой Биляной Дудовой.

Первый период остался за соперницей, которая была более активной, чем украинка (1:0). После перерыва украинка резко активизировалась и провела несколько удачных приемов. В итоге Ирина Коляденко победила свою соперницу (7:3) и вышла в полуфинал соревнований.

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Теперь Ирина Коляденко в вечерней сессии встретится с представительницей Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой.

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Олимпиада женская борьба Олимпиада-2024 Ирина Коляденко
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