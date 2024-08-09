Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ирина Коляденко вышла в полуфинал по женской борьбе
Нелегкой была схватка у нашей спортсменки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После победы в 1/8 финала над Орхон Пуревдорж, Ирину Коляденко в четвертьфинале ждала встреча с болгаркой Биляной Дудовой.
Первый период остался за соперницей, которая была более активной, чем украинка (1:0). После перерыва украинка резко активизировалась и провела несколько удачных приемов. В итоге Ирина Коляденко победила свою соперницу (7:3) и вышла в полуфинал соревнований.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Теперь Ирина Коляденко в вечерней сессии встретится с представительницей Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой.
Популярное сейчас
- За дело берутся Лузан и Рыбачок - плюс серебро. Украинский медальный зачет
- Верес – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.08.2024
- Поражение Кривбасса, возвращение Давида Де Хеа и прощание Пепе. Главные новости за 8 августа
- Олимпиада-2024. День 12. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ