Ирина Коляденко вышла в полуфинал по женской борьбе

После победы в 1/8 финала над Орхон Пуревдорж, Ирину Коляденко в четвертьфинале ждала встреча с болгаркой Биляной Дудовой.

Первый период остался за соперницей, которая была более активной, чем украинка (1:0). После перерыва украинка резко активизировалась и провела несколько удачных приемов. В итоге Ирина Коляденко победила свою соперницу (7:3) и вышла в полуфинал соревнований.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Теперь Ирина Коляденко в вечерней сессии встретится с представительницей Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой.