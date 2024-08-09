Лузан и Рыбачок о серебре на каноэ-двойке: Очень счастливы. Выложились максимально, все взяли, что было

Сегодня Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряную награду по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. Во время заезда наши спортсменки очень сильно добавили на последних сотнях метров и опередили представительниц Канады на 0.6 секунды. В интервью Суспільне Спорт украинские каноистки поделились впечатлениями от финала, а также отметили важность награды для развития гребли в нашей стране.

"После финиша понимали, что [будем] в тройке. А когда посмотрели на табло, увидели, что мы вторые, и подтвердили свой результат - это что-то невероятное. Очень счастливы. Выложились максимально, все взяли, что было. Очень хочется поблагодарить наших защитников за то, что защищают нашу страну, что у нас была возможность готовиться в нашей любимой стране. Конечно, мы понимали, что это опасно, но лучшей страны для нас не существует. Счастливы, что мы при всех условиях смогли провести подготовку, подняться, выложиться и отдать все, чтобы порадовать Украину и наших защитников. [Участие в Олимпиаде-2028?] Пока не будем загадывать. Хочется немного отдохнуть от соревнований и подумать, чего мы хотим дальше, как готовиться. Счастливы, что мы взяли [серебряную] медаль - не верю в это", - сказала Людмила Лузан.

"Может показаться смешным, но мы были спокойны, успокаивали себя в раздевалке, шутили. Все просчитывали до деталей. Подхожу к Люде и [спрашиваю], как она себя чувствует - говорит, все будет хорошо. Мы успокоились и ушли. Хочу поблагодарить тренеров, Люду, мужа за то, что после декрета в меня поверили, дали тот шанс, а я его использовала. Это нереальные эмоции. Прежде всего сделали это для нашей сборной. Понимали, что либо берем медаль, либо этот вид спорта "топится" и больше никто не захочет ничего. Мы сделали это и уверены, что на следующей Олимпиаде будет больше медалей [по гребле]", - заявила Анастасия Рыбачок.

Стоит отметить, что в Играх-2020 в Токио этот дуэт также выигрывал серебро в этой дисциплине. Кроме того, Лузан и Рыбачок будут соревноваться в полуфинале на Олимпиаде-2024 на каноэ-двойке на дистанции 200 м.