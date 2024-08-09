  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Лузан и Рыбачок добыли 150-ю медаль для Украины на летних Олимпийских играх
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лузан и Рыбачок добыли 150-ю медаль для Украины на летних Олимпийских играх

Олимпиада
Обновлено

Украинки показали хороший результат

Лузан и Рыбачок добыли 150-ю медаль для Украины на летних Олимпийских играх

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортсмены сборной Украины получили юбилейную, 150-ю награду на летних Олимпийских играх в истории благодаря серебру Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок в гребле на каноэ-двойках (500 м).

По состоянию на 14-й день соревнований Олимпиады в Париже Украина уже имеет три золотые медали. Лузан и Рыбачок в финале каноисток также приложились к другому юбилейному показателю - 40 серебряных медалей Украины на летних Олимпиадах.

На всех восьми Олимпиадах в истории украинские спортсмены торжествовали в двух видах спорта: легкой атлетике и борьбе.

По теме
yellow-arrow
Якоб Шопф и Макс Лемке добыли золото на ОИ-2024 в байдарках-двойках
yellow-arrow
Призёра Олимпиады в Токио арестовали по подозрению в насилии
yellow-arrow
Лузан и Рыбачок о серебре на каноэ-двойке: Очень счастливы. Выложились максимально, все взяли, что было
Олимпиада Олимпиада-2024 Людмила Лузан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости