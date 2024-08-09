Лузан и Рыбачок добыли 150-ю медаль для Украины на летних Олимпийских играх

Спортсмены сборной Украины получили юбилейную, 150-ю награду на летних Олимпийских играх в истории благодаря серебру Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок в гребле на каноэ-двойках (500 м).

По состоянию на 14-й день соревнований Олимпиады в Париже Украина уже имеет три золотые медали. Лузан и Рыбачок в финале каноисток также приложились к другому юбилейному показателю - 40 серебряных медалей Украины на летних Олимпиадах.

На всех восьми Олимпиадах в истории украинские спортсмены торжествовали в двух видах спорта: легкой атлетике и борьбе.