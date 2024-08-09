Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лузан и Рыбачок добыли 150-ю медаль для Украины на летних Олимпийских играх
Украинки показали хороший результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортсмены сборной Украины получили юбилейную, 150-ю награду на летних Олимпийских играх в истории благодаря серебру Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок в гребле на каноэ-двойках (500 м).
По состоянию на 14-й день соревнований Олимпиады в Париже Украина уже имеет три золотые медали. Лузан и Рыбачок в финале каноисток также приложились к другому юбилейному показателю - 40 серебряных медалей Украины на летних Олимпиадах.
На всех восьми Олимпиадах в истории украинские спортсмены торжествовали в двух видах спорта: легкой атлетике и борьбе.
Популярное сейчас
- Верес – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.08.2024
- Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим
- Поражение Кривбасса, возвращение Давида Де Хеа и прощание Пепе. Главные новости за 8 августа
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- За последние 7 лет на стадионе в Пльзене выигрывали только Барселона, Реал, Интер и Бавария