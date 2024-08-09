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Призёра Олимпиады в Токио арестовали по подозрению в насилии

Олимпиада

Он приставал к девушке

Призёра Олимпиады в Токио арестовали по подозрению в насилии

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Египетский спортсмен, выступающий в греко-римской борьбе, Мохамед Эль-Саед был задержан утром в пятницу, 9 августа, властями Парижа по подозрению в насилии сексуального характера около одного из кафе Парижа. Он приставал к женщине, трогая её за ягодицы.

Сообщается, что спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения.

Эль-Саед, завоевавший бронзу на Играх в Токио, в среду проиграл азербайджанцу Хасрату Джафарову в греко-римской борьбе в весовой категории 67 кг. Его соперник в итоге завоевал бронзовую медаль.

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