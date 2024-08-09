Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Призёра Олимпиады в Токио арестовали по подозрению в насилии
Он приставал к девушке
фото из свободных источников
Египетский спортсмен, выступающий в греко-римской борьбе, Мохамед Эль-Саед был задержан утром в пятницу, 9 августа, властями Парижа по подозрению в насилии сексуального характера около одного из кафе Парижа. Он приставал к женщине, трогая её за ягодицы.
Сообщается, что спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения.
Эль-Саед, завоевавший бронзу на Играх в Токио, в среду проиграл азербайджанцу Хасрату Джафарову в греко-римской борьбе в весовой категории 67 кг. Его соперник в итоге завоевал бронзовую медаль.
Популярное сейчас
- Верес – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.08.2024
- Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим
- Поражение Кривбасса, возвращение Давида Де Хеа и прощание Пепе. Главные новости за 8 августа
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Началась продажа билетов на матч сборной Украины с Албанией. Цена - от 450 грн