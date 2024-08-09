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Якоб Шопф и Макс Лемке добыли золото на ОИ-2024 в байдарках-двойках

Олимпиада

На дистанции 500 м спортсмены показали лучший результат

Якоб Шопф и Макс Лемке добыли золото на ОИ-2024 в байдарках-двойках

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Якоб Шопф и Макс Лемке из Германии стали олимпийскими чемпионами в байдарках-двойках на дистанции 500 м.

Второе место заняли представители Венгрии Бенце Надаш и Шандор Тотка. Бронзовые медали завоевали австралийцы Жан ван дер Вестхёйзен и Том Грин.

Олимпиада — 2024. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, байдарки-двойки, 500 м:

1. Якоб Шопф/Макс Лемке (Германия) – 1.26,87.

2. Бенце Надаш/Шандор Тотка ( Венгрия) +0,28.

3. Жан ван дер Вестхёйзен/Том Грин (Австралия) +0,42.

Напомним, что Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа.

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