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Таисия Онофрийчук заняла девятое место в финале Олимпиады-2024 по художественной гимнастике
Украинка не сумела побороться за место в топ-3
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпийских играх-2024 в художественной гимнастике Таисия Онофрийчук отобралась в финал с четвертым суммарным результатом квалификации.
Медали разыграли десять лучших гимнасток из отборочного раунда.
Самый высокий личный результат в финале Онофрийчук показала в упражнении с булавами - 34.150. В итоге украинка завершила выступление с общим заделом 128.400 балла и заняла девятую строчку.
Олимпиада-2024. Финал личного многоборья
1. Дарья Варфоломеева (Германия) - 142.850 балла
2. Боряна Калейн (Болгария) - 140.600
3. София Раффаэли (Италия) - 136.300
...
9. Таисия Онофрийчук (Украина) - 128.400
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