Таисия Онофрийчук заняла девятое место в финале Олимпиады-2024 по художественной гимнастике

На Олимпийских играх-2024 в художественной гимнастике Таисия Онофрийчук отобралась в финал с четвертым суммарным результатом квалификации.

Медали разыграли десять лучших гимнасток из отборочного раунда.

Самый высокий личный результат в финале Онофрийчук показала в упражнении с булавами - 34.150. В итоге украинка завершила выступление с общим заделом 128.400 балла и заняла девятую строчку.

Олимпиада-2024. Финал личного многоборья

1. Дарья Варфоломеева (Германия) - 142.850 балла

2. Боряна Калейн (Болгария) - 140.600

3. София Раффаэли (Италия) - 136.300

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9. Таисия Онофрийчук (Украина) - 128.400