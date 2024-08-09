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Украинка вышла в 1/4 финала Олимпиады в брейкинге
Немного не хватило ещё одной представительнице Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская би-герл Екатерина Kate Павленко вышла в четвертьфинал брейкинга на Олимпиаде-2024.
В следующую стадию Екатерина вышла вместе с японкой Ayumi.
Для прохода в 1/4 финала со своей соотечественницей не хватило одного балла голоса другой украинке - Анне Stefani Пономаренко.
Соперницей Kate в четвертьфинале станет китаянка 671, лидер посева.
Четвертьфинальные батлы Олимпиады-2024 в брейкинге начнутся в 21:00.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Бураков
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