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Ирина Коляденко вышла в финал Олимпиады-2024 в вольной борьбе

Олимпиада
Обновлено

Украинка одержала уверенную победу в полуфинальной схватке

Ирина Коляденко вышла в финал Олимпиады-2024 в вольной борьбе

Фото: poglyad.tv

Новина українською

Ирина Коляденко вышла в финал Олимпиады-2024 в вольной борьбе. В полуфинальной схватке украинская борчиха одержала победу над представительницей Кыргызстана Айсулуу Тынынбековой - 9:2!

Финал с участием Коляденко состоится в субботу, 10 августа. Соперница украинки определится позже.

В Париже 25-летняя Коляденко выступает в статусе действующего бронзового призера. В Токио украинка добиралась до полуфинала, в котором потерпела поражение на турнире от именно Айсулуу Тынынбековой.

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Ирина Коляденко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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