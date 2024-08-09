Ирина Коляденко вышла в финал Олимпиады-2024 в вольной борьбе. В полуфинальной схватке украинская борчиха одержала победу над представительницей Кыргызстана Айсулуу Тынынбековой - 9:2!

Финал с участием Коляденко состоится в субботу, 10 августа. Соперница украинки определится позже.

В Париже 25-летняя Коляденко выступает в статусе действующего бронзового призера. В Токио украинка добиралась до полуфинала, в котором потерпела поражение на турнире от именно Айсулуу Тынынбековой.