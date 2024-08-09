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Марина и Владислава Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

10 августа состоятся соревнования в произвольной программе

Марина и Владислава Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов Олимпиады-2024

XSport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сестры Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024, при этом набрав рекордную сумму баллов.

Марина и Владислава получили оценку 260.4600 балла.

Техническая программа — первая часть соревнований дуэтов на Олимпиаде-2024.

Уже завтра, 10 августа, состоятся соревнования в произвольной программе, по итогам которых и определятся призеры Парижа-2024.

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