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Марина и Владислава Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов Олимпиады-2024
10 августа состоятся соревнования в произвольной программе
XSport
Сестры Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024, при этом набрав рекордную сумму баллов.
Марина и Владислава получили оценку 260.4600 балла.
Техническая программа — первая часть соревнований дуэтов на Олимпиаде-2024.
Уже завтра, 10 августа, состоятся соревнования в произвольной программе, по итогам которых и определятся призеры Парижа-2024.
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