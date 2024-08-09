Ирина Коляденко: Я понемногу подходила к уровню Айсулуу Тыныбековой

Украинская спортсменка Ирина Коляденко пробилась в финал Олимпиады-2024 в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг и теперь будет бороться против вице-чемпионки мира, японки Сакуры Мотоки.

В комментарии для Суспільне Спорт она поделилась эмоциями от выхода в финал Олимпиады-2024.

О победе над Айсулуу Тыныбековой

"Я вижу так, что понемногу подходила к уровню [Айсулуу Тыныбековой]. На прошлой Олимпиаде я проиграла ей без шансов. Мы боролись 4-5 раз, и я ей постоянно проигрывала, хотя схватки были балл в балл, равная борьба. Но по последнему действию она выигрывала. А тут подошел мой пик, наверное, что я была все же готова ее побеждать. Как думала перед схваткой, что легенды надо немножко подсовывать, давать дорогу младшим".

О самом тяжелом противостоянии на Олимпиаде-2024

"С кем было тяжелее всего? Пожалуй, первая схватка [против Орхон Пуревдорж]. Все соперницы сильные были, медалистки чемпионатов мира (я кстати тоже медалистка мира). Но первая схватка была самой тяжелой, надо было расшататься. Психологически было трудно настроиться, перенастроиться. Все же соревнования даются тяжелее психологически. Физически я подошла в форме, а вот психологически - все же сказываются наши обстоятельства в Украине. Тем более, что я из Ирпеня - очень тяжело".

О травме, полученной во время столкновений

"Затейпленное плечо? Не было на первом поединке. Немножко оступилась на первом поединке, на второй вышла и полностью добила, и уже на третий пришлось немного фиксировать, чтобы увереннее себя чувствовать".

О взвешивании и восстановлении перед финалом

"Прежде всего пойду взвешусь, потому что завтра утром надо будет взвеситься в свою весовую категорию, только после этого можно выходить на ковер. Посмотрю, какой вес будет, думаю, что будет немного лишнего - надо будет поработать. И уже идти отдыхать, завтра новый день, снова работа перед нами, и надеюсь, все будет хорошо. Поработать - это активные физические упражнения, чтобы вес пришел в норму, чтобы я могла приехать в поселок и поужинать немного".

Об атмосфере Олимпиады-2024