День 14-й олимпийский. Украина. Серебро от каноисток, в женской борьбе будет медаль, хороший дебют в брейкинге

14-й полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 подарил нам очередную медаль. Кроме того, уже гарантирован нам подиум в борьбе, поэтому наша сборная уже избежала повторения антирекорда по количеству наград на летних Играх (в Рио имели только 11 медалей).

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок второй раз подряд стали серебряными призерами Олимпийских игр на каноэ-двойке на дистанции 500 м. Сначала наши спортсменки уверенно вышли в финал, а уже в решающем заезде, уступая соперницам после первой половины дистанции, очень сильно добавили во второй половине и смогли опередить почти всех, кроме китаянок Сюй Шисяо/Сунь Менья. После финиша спортсменки заявили, что они были спокойны в раздевалке перед финалом, шутили, все просчитывали до деталей. Это действительно прекрасный результат для наших каноисток, для этого вида спорта. Кроме того, они еще соревнуются в каноэ-одиночке на дистанции 200 м и надеемся, что им здесь также удастся завоевать медаль.

В борьбе также имели очень приятный день. Ирина Коляденко впервые в своей карьере вышла в финал Олимпийских игр. Путь к такому результату был очень непростым: тяжелый камбэк в первом раунде с Орхон Пуревдорж (8:7), победа в ¼ над Беляной Дудовой (7:3). В полуфинале украинка встречалась с представительницей Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой, которую уверенно победила (9:2). В этом поединке Коляденко всю схватку доминировала над соперницей и стоит отметить наблюдательность нашего тренерского штаба, которые в первом периоде попросили челлендж из-за опасного приема, проведенного нашей спортсменкой. После просмотра видеоповтора судьи признали, что украинка провела результативное действие, за что она получила два балла. Кроме того, Ирина на попытки Айсулуу отвечала удачными контратаками, что в итоге ей принесли выход в финал. За золото в весовой категории до 62 кг Коляденко 10 августа встретится с японкой Сакурой Мотоки. Также в утешительном раунде вольной борьбы (весовая категория до 125 кг) в субботу будет бороться украинец Александр Хоцяновский. Он еще в 1/8 финала уступил Гено Петриашвили. Благодаря тому, что грузин вышел в финал, наш спортсмен будет иметь шанс получить бронзу, если победит в двух схватках.

Алексей Середа очень удачно провел квалификацию по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Спортсмен занял высокое четвертое место, что обеспечило ему участие в полуфинале. Стоит отметить, что два его прыжка судьи оценили в более 80 баллов и если он сумеет продемонстрировать подобные результаты в следующем раунде и в финале, то у него будут все шансы подняться на олимпийский подиум. Можно смотреть с оптимизмом на его выступления в субботу.

В художественной гимнастике Таисия Онофрийчук участвовала в финале по личному многоборью. После квалификации, где украинка заняла четвертое место, наша гимнастка выступила не так удачно. Таисия допустила серьезные ошибки на упражнениях с обручем и мячом, что сказалось на оценках от судей. Далее она уже собралась и провела замечательные программы с булавой и лентой, однако предыдущие неудачи не позволили ей побороться за медали. В итоге Онофрийчук получила 128.400 баллов и заняла девятое место в финале. Для украинки это было дебютное участие на Олимпиаде и эти соревнования будут для нее ценным опытом на будущее.

Также продолжились соревнования в современном пятиборье у мужчин. Владислав Чекан и Александр Товкай соревновались в верховой езде, фехтовании, плавании и лазер-ране. После квалификации у Товкая были лучшие шансы на попадание в финал, однако во время верховой езды лошадь трижды не перепрыгнула через барьеры, из-за чего он просто выбыл из этой дисциплины. В итоге Александр Товкай с 1222 очками занял 17-е место, а Владислав Чекан с 1486 очками расположился на 11-й позиции и оба наших спортсмена не сумели попасть в финал и выбыли из соревнований. Очень обидный вылет в этом виде спорта.

Дебютировал на Олимпиаде брейкинг. Соревновались в пятницу девушки, где среди них были две украинки: "Stefani" (Анна Пономаренко) и "Kate" (Екатерина Павленко). Наши би-гёрл были в одной группе, из которой вышла только "Kate". "Stefani" тоже была близка к этому, но ей не хватило лишь одного голоса от судей. "Kate" в четвертьфинале была батл с китаянкой "671". Все три раунда украинка провела достаточно хорошо, но этого не хватило для того, чтобы победить оппонентку. В итоге судьи все три раунда отдали "671" и, к сожалению, здесь нам не удалось зацепиться за медаль.

В синхронном плавании состоялись соревнования дуэтов. Среди участниц были сестры-близняшки Марина и Владислава Алексиивы. Наши спортсменки получили от судей за выполнение технической программы 260.4600 очков. Это позволило им занять пятое место и уже в субботу состоится произвольная программа, где окончательно определятся призеры нынешней Олимпиады. Украинки до третьего места отстают на 4 очка, поэтому шансы на подиум они еще сохраняют.

Также в художественной гимнастике состоялась квалификация по групповому многоборью. Украинские спортсменки в составе Дианы Баевой, Алины Мельник, Марии Высочанской, Валерии Переметы и Киры Шырикиной сумели удачно выполнить свои две программы: упражнения с 5 обручами, а также с 3 лентами и 2 мячами. В итоге наши гимнастки с 68.950 баллами заняли третье место и этого хватило для попадания в финал соревнований. Уже 10 августа украинки поборются за награды в этой дисциплине и стоит верить в то, что им удастся подняться на олимпийский пьедестал.

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