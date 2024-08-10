Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

10 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 17 украинцев , из которых большая часть будет бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят каноистки Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, борцы Ирина Коляденко и Мурази Мчиладзе, прыгун в воду Алексей Середа, представитель в брейкинге Олег Кузнецов и другие.

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Вашему вниманию расписание соревнований на 10 августа (с участием украинцев):

11:00. Прыжки в воду, 10-метровая вышка, одиночный турнир, полуфинал: Алексей Середа

11:30. Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 500 м, полуфинал: Мария Повх

12:00. Борьба, свободная борьба, более 125 кг, утешительные стычки: Александр Хоцяновский

12:30. Борьба, вольная борьба, до 97 кг, 1/8 финала: Мурази Мчедлидзе

12:40. Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м, полуфинал: Анастасия Рыбачок, Людмила Лузан

13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка, 500 м, финал

14:30. Современное пятиборье, полуфиналы Б: Валерия Пермыкина

14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка, 200 м, финал

15:00. Художественная гимнастика, групповое многоборье, финал: Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета, Кира Ширыкина

16:00. Прыжки в воду. Мужчины, 10-метровая вышка, одиночный турнир, финал

17:00. Брейкинг, групповой раунд: Олег Кузнецов

19:35. Борьба, мужчины, вольная борьба, до 97 кг, полуфинал

20:00. Легкая атлетика, прыжки в высоту, финал Олег Дорощук

20:30. Артистическое плавание, дуэт, случайная программа, финал: Мария Алексиева, Владислава Алексиева

21:05. Борьба. Мужчины, вольная борьба, более 125 кг, бронзовые стычки

22:15. Борьба, вольная борьба, до 62 кг, финал: Ирина Коляденко