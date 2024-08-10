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Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
Олимпийские игры-2024, День 15
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
10 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 17 украинцев, из которых большая часть будет бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят каноистки Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, борцы Ирина Коляденко и Мурази Мчиладзе, прыгун в воду Алексей Середа, представитель в брейкинге Олег Кузнецов и другие.
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Вашему вниманию расписание соревнований на 10 августа (с участием украинцев):
11:00. Прыжки в воду, 10-метровая вышка, одиночный турнир, полуфинал: Алексей Середа
11:30. Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 500 м, полуфинал: Мария Повх
12:00. Борьба, свободная борьба, более 125 кг, утешительные стычки: Александр Хоцяновский
12:30. Борьба, вольная борьба, до 97 кг, 1/8 финала: Мурази Мчедлидзе
12:40. Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м, полуфинал: Анастасия Рыбачок, Людмила Лузан
13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка, 500 м, финал
14:30. Современное пятиборье, полуфиналы Б: Валерия Пермыкина
14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка, 200 м, финал
15:00. Художественная гимнастика, групповое многоборье, финал: Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета, Кира Ширыкина
16:00. Прыжки в воду. Мужчины, 10-метровая вышка, одиночный турнир, финал
17:00. Брейкинг, групповой раунд: Олег Кузнецов
19:35. Борьба, мужчины, вольная борьба, до 97 кг, полуфинал
20:00. Легкая атлетика, прыжки в высоту, финал Олег Дорощук
20:30. Артистическое плавание, дуэт, случайная программа, финал: Мария Алексиева, Владислава Алексиева
21:05. Борьба. Мужчины, вольная борьба, более 125 кг, бронзовые стычки
22:15. Борьба, вольная борьба, до 62 кг, финал: Ирина Коляденко
22:15. Брейкинг. Мужчины: финал
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