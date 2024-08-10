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Гераскевич: Бубка – черт, он должен нести наказание за бизнес с оккупантами

Олимпиада
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Жестко и принципиально

Гераскевич: Бубка – черт, он должен нести наказание за бизнес с оккупантами

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, представитель скелетона Владислав Гераскевич прокомментировал инцидент с награждением на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) так называемой "нейтральной" спортсменки Дарьи Варфоломеевой из рук бывшего президента НОК Украины Сергея Бубки.

"Герой Украины и владелец бизнеса на оккупированных территориях Сергей Бубка награждает россиянку из Барнаула Дарью Варфоломееву на Олимпийских играх в Париже.

Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему совершенно безразлично ее позиция по поводу войны. Он даже не учитывает, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий "язык".

Бубка – черт. Он должен нести наказание за бизнес с оккупантами, быть исключенным из НОК Украины и ни в коем случае не имеет права носить звание "Герой Украины" - написал наш спортсмен на своей странице в Твиттер.

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