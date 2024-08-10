Дерюгина – о выступлении Онуфрийчук: Это молодое дарование — оно того стоит

Украинский тренер Ирина Дерюгина прокомментировала выступление своей подопечной, художественной гимнастки Таисии Онуфрийчук в финале Олимпийских игр-2024. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Она невероятная. Вы видели, что после эмоциональных срывов она сделала самые нереальные вещи. Единственная, кто бросала на максимальную высоту. Она в принципе очень смелая и все ловила. Показала настоящую художественную гимнастику с эмоциями, невзирая на свои 16 лет. Я этому очень рада, потому что для меня это уже десятая Олимпиада. Я горжусь всеми ученицами, которых мы выводили на Олимпийские игры, но это молодое дарование — оно того стоит, чтобы его видеть.

Она реально покорила зал (в первый день - прим), просто его сорвала. Были две ошибки, если бы не они — вообще зашла бы в квалификации второй. А (в финале – прим) ее так подбрасывало перед выходом, что ей просто не хватило опыта взять и погасить свои эмоции. Ей хотелось бежать, выступать, что она, в принципе, делала достаточно хорошо. В третьем, четвертом видах показала, что она боец, а это очень важно. Покоряет ее молодость, желание выступать, а также то, что она выполняет очень высокую сложность выше, чем другие. И делается это на очень хорошей амплитуде. Иногда смотришь и не знаешь, как они это ловят" – сказала Ирина Ивановна.