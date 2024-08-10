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Дерюгина – о выступлении Онуфрийчук: Это молодое дарование — оно того стоит
Будущая звезда художественной гимнастики
Украинский тренер Ирина Дерюгина прокомментировала
"Она невероятная. Вы видели, что после эмоциональных срывов она сделала самые нереальные вещи. Единственная, кто бросала на максимальную высоту. Она в принципе очень смелая и все ловила. Показала настоящую художественную гимнастику с эмоциями, невзирая на свои 16 лет. Я этому очень рада, потому что для меня это уже десятая Олимпиада. Я горжусь всеми ученицами, которых мы выводили на Олимпийские игры, но это молодое дарование — оно того стоит, чтобы его видеть.
Она реально покорила зал (в первый день - прим), просто его сорвала. Были две ошибки, если бы не они — вообще зашла бы в квалификации второй. А (в финале – прим) ее так подбрасывало перед выходом, что ей просто не хватило опыта взять и погасить свои эмоции. Ей хотелось бежать, выступать, что она, в принципе, делала достаточно хорошо. В третьем, четвертом видах показала, что она боец, а это очень важно. Покоряет ее молодость, желание выступать, а также то, что она выполняет очень высокую сложность выше, чем другие. И делается это на очень хорошей амплитуде. Иногда смотришь и не знаешь, как они это ловят" – сказала Ирина Ивановна.
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