Украинские пограничники торжественно встретили олимпийских чемпионов Хижняка и Харлан. Видео

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в команде и бронзовый призер в одиночке Ольга Харлан вернулась на родину. На государственной границе ее торжественно встретили сотрудники ГПС Украины.

????????Прикордонники першими зустріли чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан



Українська спортсменка здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. А жіноча збірна України з фехтування на шаблях, у складі якої була й Ольга Харлан, стала переможцем командного турніру. pic.twitter.com/zeQxOVKZP7 — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) August 10, 2024

Также домой уже вернулся олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Он был удостоен аналогичных почестей.

????Вітаємо вдома, Чемпіоне!



Прикордонники першими зустріли олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Боксер-прикордонник повернувся до України з олімпійським «золотом», яке виборов на Олімпіаді в Парижі.



Пишаємося нашими!???????? pic.twitter.com/JJk8976tOF — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) August 10, 2024