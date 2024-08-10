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Украинские пограничники торжественно встретили олимпийских чемпионов Хижняка и Харлан. Видео
Полностью заслужили
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в команде и бронзовый призер в одиночке Ольга Харлан вернулась на родину. На государственной границе ее торжественно встретили сотрудники ГПС Украины.
????????Прикордонники першими зустріли чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) August 10, 2024
Українська спортсменка здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. А жіноча збірна України з фехтування на шаблях, у складі якої була й Ольга Харлан, стала переможцем командного турніру. pic.twitter.com/zeQxOVKZP7
Также домой уже вернулся олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Он был удостоен аналогичных почестей.
????Вітаємо вдома, Чемпіоне!— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) August 10, 2024
Прикордонники першими зустріли олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Боксер-прикордонник повернувся до України з олімпійським «золотом», яке виборов на Олімпіаді в Парижі.
Пишаємося нашими!???????? pic.twitter.com/JJk8976tOF
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