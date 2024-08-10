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Украинские пограничники торжественно встретили олимпийских чемпионов Хижняка и Харлан. Видео

Олимпиада
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Украинские пограничники торжественно встретили олимпийских чемпионов Хижняка и Харлан. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в команде и бронзовый призер в одиночке Ольга Харлан вернулась на родину. На государственной границе ее торжественно встретили сотрудники ГПС Украины.

Также домой уже вернулся олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Он был удостоен аналогичных почестей.

Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

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Ольга Харлан Александр Хижняк
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