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Мария Повх не прошла в медальный финал Олимпиады-2024
Спасибо за борьбу
Украинская спортсменка Мария Повх финишировала шестой своей в полуфинальном заезде в одиночке 500 метров на байдарках и каноэ.
Наша спортсменка слабо прошла дистанцию и показала время 1.52.51. В финал А (борьба за медали) попали три лучших спортсменки заезда, а Марина будет бороться в финале С (немедальный).
Напомним, что Повх является чемпионкой Европейских игр-2019. Также в ее активе серебро и две бронзы на континентальных первенствах.
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