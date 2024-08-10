Мария Повх не прошла в медальный финал Олимпиады-2024

Украинская спортсменка Мария Повх финишировала шестой своей в полуфинальном заезде в одиночке 500 метров на байдарках и каноэ.

Наша спортсменка слабо прошла дистанцию ​​и показала время 1.52.51 . В финал А (борьба за медали) попали три лучших спортсменки заезда, а Марина будет бороться в финале С (немедальный).

Напомним, что Повх является чемпионкой Европейских игр-2019. Также в ее активе серебро и две бронзы на континентальных первенствах.