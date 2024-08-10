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Мария Повх не прошла в медальный финал Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Спасибо за борьбу

Мария Повх не прошла в медальный финал Олимпиады-2024

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Мария Повх финишировала шестой своей в полуфинальном заезде в одиночке 500 метров на байдарках и каноэ.

Наша спортсменка слабо прошла дистанцию ​​и показала время 1.52.51. В финал А (борьба за медали) попали три лучших спортсменки заезда, а Марина будет бороться в финале С (немедальный).

Напомним, что Повх является чемпионкой Европейских игр-2019. Также в ее активе серебро и две бронзы на континентальных первенствах.

Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

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Мария Повх Украина (Олимпиада-2024)
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