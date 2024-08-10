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Середа вышел в финал Олимпийских игр-2024 и будет бороться за медали
Украинец пролез в последний вагон
Украинский спортсмен Алексей Середа не прошел в финал Олимпиады-2024 в дисциплине "прыжки в воду из 10-метровой вышки".
Наш спортсмен по итогам своих шести прыжков набрал 405,05 баллов и занял 11 позицию из 18 спортсменов. В финал попали 12 лучших прыгунов.
Середа откровенно провалил свои второй и четвертый прыжки (сложность 3,7 и 3,6 соответственно), но сумел собраться на последний (86,4 балла).
Напомним, что Алексей является действующим бронзовым призером чемпионата мира-2024.
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