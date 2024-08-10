Середа вышел в финал Олимпийских игр-2024 и будет бороться за медали

Украинский спортсмен Алексей Середа не прошел в финал Олимпиады-2024 в дисциплине "прыжки в воду из 10-метровой вышки".

Наш спортсмен по итогам своих шести прыжков набрал 405,05 баллов и занял 11 позицию из 18 спортсменов. В финал попали 12 лучших прыгунов.

Середа откровенно провалил свои второй и четвертый прыжки (сложность 3,7 и 3,6 соответственно), но сумел собраться на последний (86,4 балла).

Напомним, что Алексей является действующим бронзовым призером чемпионата мира-2024.