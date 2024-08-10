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Искусство побеждать, или Сорок лет спустя.  Акценты зрителя на финале Олимпиады

Олимпиада
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Обзор финала футбольного турнира на Олимпиаде

Искусство побеждать, или Сорок лет спустя.  Акценты зрителя на финале Олимпиады

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Триумфальное шествие футбола

В прошлый раз я отслеживал события олимпийского футбольного турнира в 1988 году. Это была последняя для СССР Олимпиада, где сборная страны, в которой я жил, одержала победу под руководством, таки да, тогда еще украинского тренера и с несколькими украинцами в составе.

С тех пор фактический статус и без того не самого престижного соревнования в мире футбола был девальвирован - его превратили в некий аналог молодежного Мундиаля. А команда моей новой страны никак не могла пробиться на Олимпийские игры, что, естественно, интереса к ним не добавляло.

Поэтому, признаюсь, как и большинство из вас, я начал смотреть этот турнир исключительно из-за дебюта Украины. Но, надо сказать, увлекся и стадию плей-офф наблюдал полностью, о чем нисколько не жалею. Могу даже посочувствовать тем, кто этого не сделал: чем дальше, тем было интереснее.

Финал вообще превзошел все самые смелые ожидания. Если полтора года назад в Катаре был сыгран, по мнению многих, лучший финал в истории Кубка мира, то смею утверждать, вчера в Париже мы увидели действо еще более шикарное для зрителя. Дело даже не в восьми голах - почти в двух дюжинах голевых моментов. Это был пир.

Сорок лет назад, когда я впервые посмотрел финал Евро, было установлено уникальное достижение. Чемпионами Европы и Олимпийских игр по футболу стали представители одной и той же страны. И это была команда, за которую хотелось болеть в прошлом веке. Пожалуй, самая зрелищная тогда - сборная Франции.

Правда, ее триумф в Лос-Анджелесе нам увидеть не довелось - из-за бойкота Олимпиады целым рядом стран. И, должен вам сказать, это были страны, диктовавшие моду в олимпийском футболе: Венгрия, Польша, ГДР и ЧССР выиграли предыдущие пять турниров, СССР, как уже было сказано, победил в следующем.

То есть, значение той победы было несколько обесценено. Чего никак не скажешь о вчерашней. Для меня же главное, что вчера победил футбол. Ибо я за все это время пережил определенную эволюцию болельщика: если французский футбол с рубежа веков стал притягивать все меньше, то с испанским вышло ровно наоборот.

И в олимпийском Париже я отпраздновал торжество классической Игры в футбол над прагматизмом. Но об этом позже. А с учетом ее победы, в исполнении той же Испании, также и на Евро, мы можем говорить о триумфальном летнем шествии Футбола. И да, то давнее достижение Франции было, наконец, повторено.

Игра как захватила нас с 11-й минуты, так и не отпускала до самого финального свистка. И максимально долгий промежуток без голевых моментов был зафиксирован как раз перед тем, как на исходе матча был забит последний мяч - от сейва французского кипера Реста и до гола Камельо прошла четверть часа.

Но буквально перед этим сэйвом свое мастерство пришлось в очередной раз демонстрировать визави Реста - испанцу Тенасу. Поэтому победа пришла к Испании только с пятым голом в ворота соперника. А возвращаясь назад, тот же Тенас спас ее от поражения, переведя игру в овертайм, на седьмой “лишней” минуте второго тайма.

До перерыва команды могли огорчить друг друга по четыре раза. Но при этом испанцы забили трижды, а французы, открывшие счет - лишь в тот раз. Второй тайм был явно за Францией, и она справедливо выиграла его в два мяча. Но в экстра-таймах, когда, казалось бы, пришло ее время, лучше смотрелась уже Испания.

Вот и думай теперь, насколько закономерна ее победа. С точки зрения чистой логики соотношения моментов, как по мне, французы в совокупности “наиграли” на один гол преимущества. С другой стороны, они-то заслуживали победы, но испанцы показали себя непобедимыми. А главное - прибавили в решающий момент. И потому все честно.

Игра изобиловала яркими личностями - с ходу могу назвать около десятка. Чаще всего в центре внимания оказывался вратарь Испании Тенас, начавший матч с обидного ляпа и завершивший его голевым пасом. Среди полевых явно выделялись лидеры Франции Олисе и Матета. В первом тайме блеснули испанцы Фермин Лопес и Баэна.

Но это все было в основное время. А в решающие полчаса на авансцену вышел испанский джокер Камельо, чей дубль и принес в итоге олимпийский титул команде Санти Дения. Который, получается, оказался искуснее Тьерри Анри в пресловутой игре замен.

Почему я болел именно за Испанию и праздную ее победу? Потому что она играла в футбол для зрителя во всех матчах, которые довелось здесь увидеть. Играла и давала играть соперникам. Шутка ли, единственные, кто не сумел забить будущим олимпийским чемпионам - японцы, которым в том поединке просто фатально не везло.

В то же время, умники французы - главные фавориты турнира, на мой взгляд, забив быстрый гол Аргентине, тут же принялись его радостно защищать - как бы чего не вышло. А как они боялись Египта в полуфинале, как осторожничали, дожидаясь пока соперника покинут силы? Вы увидели другое? Что ж, это уже ваш взгляд.

Вчера не получилось - Испания была неудержима, а вот как раз Францию сдержать удалось. Поэтому одни привычно забили больше, чем это смог сделать соперник (это и есть футбол, на самом деле), а не пропустили меньше. А другие, чьим одним пропущенным голом в пяти матчах так восхищались, теперь имеют шесть в шести.

И это правильно, и футбол продолжает радовать своих почитателей феерией игры. В новом веке он избрал для этой миссии Испанию. А недавно нам своевременно напомнили, кто кардинально изменил видение и ведение игры в этой достаточно посредственной в прошлом столетии футбольной стране - Великий Голландец.

Ибо, если вы любите футбол, то дело не в национальной принадлежности. И даже не в исторической привязанности (много лет болел за Аргентину, потом как отрезало, затем вновь “вошел в эту реку”). Все очень просто: вы болеете за того, кто заставил вас это сделать своей игрой. К слову, и “бронза” Марокко, в этой связи, более чем уместна.

А возвращаясь к Испании, ее успехи ценны для футбола тем, что она умеет не добывать очки и титулы, не выигрывать в тактиках и стратегиях - это все происходит как бы параллельно. Главное - она умеет побеждать. Доказывать свое превосходство убедительной атакующей игрой. Что и является настоящим футболом. Аминь.

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