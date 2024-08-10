Лузан и Рыбачок не прошли в финал 200 метров в каноэ-одиночке

Украинская спортсменка Людмила Лузан не прошла в финал Олимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "каноэ, одиночка, 200 метров" в своем полуфинале показала всего 7 результат, продемонстрировав время 46,67 секунд.

Напомним, что Лузан является бронзовым призером Олимпиады-2020 в этой дисциплине.

Также провальным результатом отметилась другая украинка Анастасия Рыбачок. Наша спортсменка в своем заезде финишировала на восьмой позиции с результатом 47,76 секунды.

В финал прошли по четыре лучшие спортсменки двух полуфиналов.