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Лузан и Рыбачок не прошли в финал 200 метров в каноэ-одиночке

Олимпиада

Просто провальный результат

Лузан и Рыбачок не прошли в финал 200 метров в каноэ-одиночке

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Людмила Лузан не прошла в финал Олимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "каноэ, одиночка, 200 метров" в своем полуфинале показала всего 7 результат, продемонстрировав время 46,67 секунд.

Напомним, что Лузан является бронзовым призером Олимпиады-2020 в этой дисциплине.

Также провальным результатом отметилась другая украинка Анастасия Рыбачок. Наша спортсменка в своем заезде финишировала на восьмой позиции с результатом 47,76 секунды.

В финал прошли по четыре лучшие спортсменки двух полуфиналов.

Напомним, что вчера, 9 августа, Лузан и Рыбачок завоевали серебро в каноэ-двойке на 500 метров.

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1 голосов
Комментарии
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Консул (Звягель )
10.08.2024 в 13:06
Мабудь, 80-100 тисяч зайвих баксів вже не потрібні.
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Комментарии 2
Консул (Звягель )
10.08.2024 в 13:06
Мабудь, 80-100 тисяч зайвих баксів вже не потрібні.
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0
0
La Scala (Milano)
10.08.2024 в 12:58
Мабуть вчора гарно відсвяткували срібло
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