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Лузан и Рыбачок не прошли в финал 200 метров в каноэ-одиночке
Просто провальный результат
Украинская спортсменка Людмила Лузан не прошла в финал Олимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "каноэ, одиночка, 200 метров" в своем полуфинале показала всего 7 результат, продемонстрировав время 46,67 секунд.
Напомним, что Лузан является бронзовым призером Олимпиады-2020 в этой дисциплине.
Также провальным результатом отметилась другая украинка Анастасия Рыбачок. Наша спортсменка в своем заезде финишировала на восьмой позиции с результатом 47,76 секунды.
В финал прошли по четыре лучшие спортсменки двух полуфиналов.
Напомним, что вчера, 9 августа, Лузан и Рыбачок
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