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Украинский борец Мчиладзе вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024
Нам очень нужна медаль
Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчиладзе, вышел в четвертьфинал Олимпийских игр-2024.
Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов в поединке 1/8 финала победил представителя Турции Ибрагима Чефтчи со счетом 5:1.
В четвертьфинале Мчедлилзе будет противостоять грузину Гиви Матчарашвили - действующему чемпиону Европы. Бой начнется ориентировочно в 13:50 по Киеву.
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