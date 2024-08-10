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Украинский борец Мчиладзе вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Олимпиада

Нам очень нужна медаль

Украинский борец Мчиладзе вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчиладзе, вышел в четвертьфинал Олимпийских игр-2024.

Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов в поединке 1/8 финала победил представителя Турции Ибрагима Чефтчи со счетом 5:1.

В четвертьфинале Мчедлилзе будет противостоять грузину Гиви Матчарашвили - действующему чемпиону Европы. Бой начнется ориентировочно в 13:50 по Киеву.

Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

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