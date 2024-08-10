Усик: Бокс на Олимпиаде будет, мы приложим для этого максимум усилий

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, почему стоит сохранить бокс в олимпийской программе. Его слова цитирует Daily Mail:

"Бокс на Олимпиаде будет, мы приложим для этого максимум усилий. Команда Ready to Fight сделает все возможное, чтобы в Лос-Анджелесе прошел настоящий олимпийский бокс. Наша главная цель – обеспечить честные соревнования без коррупционных схем, присущих IBA. У нас есть четкий план действий для достижения этой цели.

Если Международный олимпийский комитет изъявит желание сотрудничать, мы готовы оказать нашу помощь. Наша задача – работать во благо бокса. Мы стремимся внедрить прозрачную систему жеребьевки, где лидеры и чемпионы мира будут разведены, чтобы не встретиться на ранних этапах соревнований. Это общепринятая практика в мировом спорте.

Мы настаиваем на честном судействе. Это эмоциональная тема, требующая много времени и усилий. Обычно такие кампании разрабатываются годами, но у нас всего полгода до начала нового олимпийского цикла. Несмотря на это мы готовы помочь.

У нас есть проверенный продукт, который мы знаем, как работает. Ready to Fight уже помогает боксерам, находя спарринг-партнеров. Если МОК будет заинтересован, мы готовы поделиться нашим опытом и рецептом успеха. Мы не навязываемся, но есть что предложить для улучшения олимпийского бокса" – сказал украинец.