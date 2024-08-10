Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр-2024.

Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов в поединке 1/4 финала уступил представителю Грузии Гиви Матчарашвили со счетом 0:11 .

Мчедлилзе еще сохраняет шанс попасть в "утешительную схватку" и сразиться за бронзу — в случае, если Матчарашвили выйдет в финал Олимпиады.