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Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр-2024

Олимпиада
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Возможно, поборется за бронзу

Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр-2024.

Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов в поединке 1/4 финала уступил представителю Грузии Гиви Матчарашвили со счетом 0:11.

Мчедлилзе еще сохраняет шанс попасть в "утешительную схватку" и сразиться за бронзу — в случае, если Матчарашвили выйдет в финал Олимпиады.

Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

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