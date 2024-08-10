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Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр-2024
Возможно, поборется за бронзу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр-2024.
Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов в поединке 1/4 финала уступил представителю Грузии Гиви Матчарашвили со счетом 0:11.
Мчедлилзе еще сохраняет шанс попасть в "утешительную схватку" и сразиться за бронзу — в случае, если Матчарашвили выйдет в финал Олимпиады.
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